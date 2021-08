Marotta fa il punto sul calciomercato Inter: "Lautaro resta, cerchiamo un attaccante"

Poco prima del debutto in campionato tocca a Beppe Marotta fare il punto sul mercato dell'Inter, tra la cessione di Lukaku, il rinnovo di Lautaro Martinez e l'acquisto di un altro attaccante.

Marotta, intervistato da 'DAZN', ribadisce come sia stato Lukaku a chiedere di lasciare l'Inter per tornare al Chelsea.

"Davanti a una decisione così esplicita di un giocatore di andare via non c'è società che possa resistere. La sua cessione è poi diventata l'opportunità di mettere in sicurezza la gestione finanziaria di questa stagione"