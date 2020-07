Marotta spegne i sogni dell'Inter: "Messi è Fantacalcio, trattiamo per Sanchez"

Lionel Messi sembra destinato a restare solo un sogno per i tifosi dell' . A chiarire la situazione dopo le insistenti voci degli ultimi giorni è stato Giuseppe Marotta.

L'amministratore delegato nerazzurro, intervistato da 'Sky Sport', nega che la Pulce possa un giorno vestire la maglia nerazzurra.

Chi invece Marotta spera di trattenere all'Inter almeno fino al termine della stagione è Alexis Sanchez, attualmente in prestito dal .

"E’ una situazione anomala, l’ può essere alterata dall’indisponibilità di Sanchez o di altri giocatori per altri club. Non è stata risolta, ci troviamo in una trattativa continua con l’obiettivo per averlo quantomeno a disposizione per la prosecuzione eventuale dell’Europa League".