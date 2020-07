Marotta realistico: "Messi all'Inter? Situazione utopistica"

Prima della partita tra e , Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', intrattenendosi a precise domande sul "sogno" nerazzurro chiamato Leo Messi.

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro però spengono il fuoco che i tifosi, e non solo, stanno alimentando.

"Nessuna squadra italiana è in grado di fare un'operazione del genere se non subentrano fattori straordinari legati agli azionisti, quindi dei padroni veri e propri. Il calcio italiano è in grande difficoltà, dobbiamo recuperare posizioni.

Non dimentichiamoci che c'è un FPF da rispettare. Quest'anno è anno atipico, abbiamo avuto il Covid e questo ha creato una certa elasticità valutativa. Ma po torneranno regole molto strette. Una società italiana difficilmente può fare un'operazione come Messi. Si tratta di una situazione utopistica".