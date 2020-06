Marotta trattiene Lautaro: "Vogliamo tenerlo, lui non vuole andarsene"

L'Amministratore Delegato dell'Inter si tiene stretto il proprio attaccante: "Non ha mai manifestato la volontà di lasciare l'Inter".

Lautaro Martinez al sarà uno dei tormentoni di un'estate che non sarà fatta soltanto di partite, ma, come sempre anche di mercato. permettendo, però. Perché se esiste una clausola, esiste anche la volontà del giocatore.

Secondo Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, il Toro immagina ancora un presente e un futuro nerazzurro. Lo ha affemato a 'Sky Sport'.

"Che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo, è partito bene, è giovane e ha grandi qualità. L’Inter è una società non tende a vendere i propri giocatori. Se lui non manifesta la volontà di andare via, ce lo teniamo stretto. È lusingato dall’attenzione di grandi club. Da parte nostra, c’è la voglia di tenerlo e lui non ha mai manifestato concretamente la voglia di andare via. Sono ottimista che si possa continuare con lui anche l’anno prossimo".

Ottimismo tra presente e futuro, insomma, per uno dei giocatori che più hanno impressionato tra i nerazzurri in questa stagione per continuità. Tanto che anche il Barcellona sogna di affiancarlo a Messi. Inter permettendo...