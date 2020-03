Marotta duro contro la Lega: "Proposta impraticabile e provocatoria"

Prosegue il botta e risposta tra l' e la Lega sul rifiuto da parte della dirigenza nerazzurra di posticipare il big match sul campo della a lunedì. L'amministratore delegato Beppe Marotta spiega la scelta fatta e il no alla proposta ricevuta.

Ai microfoni dell''Ansa' Marotta ha risposto alle parole del presidente Paolo Dal Pino:

Dura replica ai vertici della Lega, il dirigente nerazzurro approfondisce la posizione del club:

"Questa proposta è stata giudicata da noi improponibile per tre motivi specifici. Il primo perché sarebbe andata contro logica della tutela della salute pubblica, presupponendo - di fatto - la scomparsa dell'allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore, dal non si gioca domenica al via libera ai tifosi il lunedì. Il secondo perché lo Stadium sarebbe stato aperto ai soli tifosi bianconeri, con le conseguenti polemiche del caso, senza la presenza di nostri sostenitori, causando una situazione di imparità inaccettabile. Il terzo: perché lo spostamento a lunedì di Juventus-Inter avrebbe comportato lo slittamento a giovedì di - di Coppa , nello stesso giorno di -Inter, con le possibili rimostranze da parte della Rai che del torneo detiene i diritti ".