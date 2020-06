Marotta conferma Hakimi all'Inter: "Trattativa molto avanzata"

Beppe Marotta conferma l'imminente acquisto di Hakimi, in arrivo dal Real Madrid: "Operazione molto, molto importante. Grazie a Suning".

Ormai manca davvero solo l'ufficialità per il primo grande colpo dell' sul calciomercato. I nerazzurri infatti nelle prossime ore formalizzeranno l'acquisto del giovane e promettente Hakimi.

A confermarlo è stato Beppe Marotta, intervistato da 'Sky Sport' pochi minuti della gara contro il .

"La volontà della famiglia Zhang è di continuare ad acquistare giocatori importanti. Confermo che siamo in una trattativa avanzata per Hakimi: Ausilio è stato molto bravo, dobbiamo ora concludere la trattativa. Domani sarà una giornata importante, sono ottimista. E’ un lavoro fatto da Ausilio in questi 2 mesi. Questa è un’operazione che, con i tempi che corrono, è veramente molto ma molto importante. Suning c’ha dato la possibilità di cogliere questa opportunità. Ora dovremo coniugare esigenze di bilancio e volontà di migliorarci”.

L'amministratore delegato nerazzurro però non ha escluso altri grandi colpi nelle prossime settimane.

"Fare un colpo come Hakimi anche a sinistra? Vogliamo alzare l’asticella, è la volontà della proprietà. Ma dobbiamo mixare anche le esigenze economiche, soprattutto in questa fase. Vedremo le opportunità, questa abbiamo cercato di portarla a casa. Il resto è prematuro”.

C'è invece grande preoccupazione per il prossimo futuro di Sanchez e Moses, che rischiano seriamente di non poter terminare la stagione all'Inter.

"E' una grande anomalia normativa, deve essere colmata. Ancora oggi dobbiamo confrontarci con United e . Non è una pagina bella a livello normativo. Lo stesso per Perisic”.

Hakimi, solo 21 anni, in questa stagione ha giocato col Borussia Dortmund ma il suo cartellino è di proprietà del al quale l'Inter dovrebbe versare circa 40 milioni di euro per portarlo in nerazzurro.