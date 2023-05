Marocchi sul derby di Champions: "Fossi il Milan difenderei lo 0-2"

La ricetta di Marocchi per la rimonta rossonera: "Punterei a difendere lo 0-2 perché magari qualcosa può cambiare con un episodio a favore".

Cresce l'attesa per l'Euroderby di ritorno che mette in palio un posto per la finalissima di Champions League, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul.

Si ripartirà dal 2-0 dell'andata in favore dell'Inter, trascinata dagli acuti di Dzeko e Mkhitaryan. Morale della favola, missione più che complicata per il Milan, chiamato a vincere con almeno tre goal di scarto per ribaltare le sorti della qualificazione, o quantomeno con due per provare a spingere la contesa sino ai supplementari.

Secondo Giancarlo Marocchi, però, le speranze dei rossoneri sono ridotte al lumicino, considerato il momento di forma smagliante dei nerazzurri che avranno la possibilità di gestire un vantaggio importante:

"Il Milan è in difficoltà: io punterei a difendere lo 0-2 perché magari qualcosa può succedere con un episodio. L’Inter in questo momento sta troppo bene, il Milan troppo male e quindi inizierei arroccandomi per mantenere il risultato intatto", le sue parole a 'Sky'.

Secondo l'ex calciatore, oggi opinionista, il Milan dovrebbe accantonare l'idea di approcciare alla partita in modo troppo spregiudicato per evitare di esporsi alle potenziali fiammate interiste.

Meglio dunque lasciare il pallino del gioco a Dzeko e compagni, per poi provare a sfruttare qualche episodio buono per spostare l'inerzia del match e soprattutto della qualificazione.