Marley Ake resta in Serie A: ufficiale il passaggio all'Udinese

Il centrocampista bianconero, che negli ultimi sei mesi ha giocato con la maglia del Digione, ora va all'Udinese in prestito con diritto di riscatto.

Colpo in entrata per l'Udinese che ha appena ufficializzato l'acquisizione con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Marley Ake, ventunenne centrocampista di proprietà della Juventus.

Ake, arrivato nel 2021 dal Marsiglia e subito aggregato alla Juventus Next Gen, era stato mandato in prestito a gennaio in Francia, al Digione.

Ora la sua grande occasione per trovare continuità in Serie A, in una squadra, l'Udinese, che da sempre valorizza i giovani.

Per Sottil si tratta di un rinforzo a centrocampo, reparto in cui i bianconeri stanno cercando di inserire uomini, visto anche il probabile addio di Lazar Samardzic.