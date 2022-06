Dal campo alla scrivania: Marin è il nuovo capo degli osservatori della Stella Rossa

L'ex centrocampista della Fiorentina è il nuovo capo degli osservatori della Stella Rossa: poche settimane fa il ritiro dal calcio giocato.

Poco meno di un mese fa giocava la sua ultima partita nel massimo campionato ungherese vinto col Ferencvaros: oggi, a distanza di 27 giorni, Marko Marin ha decisamente cambiato vita.

Dopo essersi ritirato dalla scena agonistica, per il centrocampista tedesco si apre un nuovo capitolo: è ufficiale la sua nomina a capo degli osservatori della Stella Rossa, club con cui ha giocato dal 2018 al 2020 portando a casa un campionato.

Si tratta dunque di un ritorno per Marin, presentato in questa veste dal direttore sportivo Mitar Mrkela. Ai microfoni del sito ufficiale della società di Belgrado, il classe 1989 ha fissato gli obiettivi da portare a termine nella prossima stagione.

"Vogliamo la seconda doppia corona (vittoria di campionato e coppa nazionale, ndr) consecutiva. La speranza, come tutti i tifosi, è di qualificarci alla fase a gironi di Champions League, sarebbe un grande successo dopo questi anni di assenza. Vogliamo vincere tutto anche nella prossima stagione".

Marin ha un passato anche in Italia tra le fila della Fiorentina, con cui conta appena quattro presenze e due reti in Europa League nella prima parte dell'annata 2014/2015, senza aver mai esordito in Serie A.