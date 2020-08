Marin al Cagliari: primo acquisto ufficiale per Di Francesco

Il giocatore rumeno approda al Cagliari dopo aver lasciato Amsterdam: colpo importante per la formazione sarda.

Rinforzo atteso ed ora finalmente ufficiale, quello di Razvan Marin. Il giocatore rumeno, infatti, approda al : un'ottimo colpo per la formazione sarda allenata da Di Francesco, decisa a risollevarsi dopo una seconda parte di stagione 2019/2020 decisamente sotto tono.

Marin approda al Cagliari dall' , con un contratto fino al 2025. Trequartista, interno di centrocampo e regista, ha fatto parte dei Lancieri nella passata annata, terminata anzitempo per tutte le squadre olandesi, vista l'Eredivisie cristalizzata e senza un padrone dopo la pandemia di coronavirus.

Ad annunciare l'arrivo di Marin era stato Giulini:

"Marin, che doveva sostituire De Jong nell’Ajax, ci ha fatto capire in poche ore la sua voglia di venire a Cagliari e condividere il nostro progetto".

Se Marin è il primo rinforzo utile a Di Francesco, in attesa di capire se Nainggolan tornerà in rossoblù, sono stati chiusi altri due acquisti che arriveranno nei prossimi giorni:

"Czyborra arriverà appena risolverà i suoi problemi di salute. E abbiamo chiuso l’affare Sottil, l’attaccante esterno chiesto da Di Francesco. Ma non ci fermiamo".

Acquistato dall'Ajax nel 2019 come dopo De Jong, Marin si è messo in mostra con la maglia dello Standard Liegi, riuscendo ad andare in doppia cifra nella sua ultima stagione belga. Duttile e pronto ad essere il faro del centrocampo rossoblù, potrà dimostrare in di essere il talento che tutti aspettano.

Cresciuto nel Viitorul Costanza, Marin fa parte da diversi anni della Nazionale rumena: esperienza internazionale per il Cagliari.