Andújar si ritira a fine stagione: per l'ex Napoli è l'ultimo anno da professionista

Mariano Andújar, portiere e capitano dell'Estudiantes de La Plata ed ex di Palermo, Catania e Napoli, conferma il suo addio al calcio a fine stagione.

Lo ha confermato lui stesso: Mariano Andújar, portiere 37enne (classe 1986) dell'Estudiantes de La Plata con un ricco passato anche in Serie A, a fine stagione si ritirerà dal calcio professionistico.

"Quest'anno, anche se mi sento bene, per me sarà l'ultimo: qui nel club è dove mi ritirerò - le parole del portiere argentino a DSports Radio - Spero che le cose vadano bene, penso sia giusto finire bene e questo è un buon anno per farlo".

Nel futuro del portiere c'è una carriera da allenatore:

"Sto studiando inglese per quello che verrà: voglio diventare un tecnico. Parlo bene italiano e un buon spagnolo".

ANDUJAR IN SERIE A

L'italiano, Andújar, l'ha imparato tanti anni fa: ha trascorso in totale sette anni nel nostro Paese, difendendo i pali di Palermo (stagione 2005-2006), Catania (dal 2009 al 2014, con una breve parentesi di sei mesi nel 2012 in prestito proprio all'Estudiantes) e Napoli (2014-2015), sempre in Serie A. E sempre nel sud Italia: la terra preferita da sempre dagli argentini.