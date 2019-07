Marco Simone attacca Leonardo: "Ha mancato di rispetto a tutto il Milan"

Ex attaccante del dal 1989 al 1997 - con una breve parentesi anche nella stagione 2001/2002 - Marco Simone è tornato a parlare dei rossoneri e lo ha fatto attaccando Leonardo, passato dopo una sola stagione da dirigente del Milan al .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'attuale tecnico del Ratchaburi FC, club thailandese, ha criticato il dirigente brasiliano per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti nel corso dell'ultima stagione.

Leonardo un anno fa decise infatti di rinunciare al progetto relativo alla creazione di una squadra B. Un vero errore secondo Simone, il quale è rimasto negativamente sorpreso dal comportamento dell'allora dirigente rossonero.

"Rimasi pure chiuso in un hotel una settimana, con lo staff, ad aspettare inutilmente Leonardo, che invece non mi ha mai voluto incontrare di persona. Una mancanza di rispetto assoluta. Lui sarà anche Leonardo, ma io al Milan qualcosina l’ho vinta... Lui con me si è comportato male perché il progetto non l’ha mai nemmeno guardato. Si è giustificato tirando in ballo il Fair play finanziario, ma era già stato tutto messo a bilancio".