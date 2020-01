Marco Motta riparte dall'Indonesia: giocherà nel Persija Jakarta

Nuova avventura per Marco Motta: è ufficiale l'approdo al Persija Jakarta, uno dei club più prestigiosi dell'Indonesia.

Un tempo era uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, destinato a grandi palcoscenici: la carriera di Marco Motta non è stata però quella che gli addetti ai lavori si aspettavano per lui, nonostante le premesse iniziali fossero ottime.

Dopo sei mesi passati da svincolato, il classe 1986 ha trovato una nuova squadra: è ufficiale il passaggio al Persija Jakarta, club tra i più conosciuti nel massimo campionato indonesiano. Qui potrebbe presto avere come compagno di squadra l'ex milanista Keisuke Honda, in trattativa per il trasferimento.

Prima esperienza oltre i confini europei per Motta, reduce da una parentesi deludente in Cipro con la maglia dell'Omonia Nicosia (otto presenze e nessun goal all'attivo).

In carriera ha vestito anche le maglie di , , , , , Catania, , , , Charlton e Almeria.