Marcenaro espelle Muriel in Sassuolo-Atalanta: "Sei scarso"

Il direttore di gara espelle il colombiano, che non la prende bene: Atalanta in nove visto il precedente rosso a Maehle.

Finisce in nove uomini la gara dell'Atalanta in quel del Mapei Stadium. Un match da dimenticare per la Dea, sconfitta di misura dal Sassuolo in seguito al goal di Laurienté. Un rosso per tempo, con Maehle fuori per fallo nella prima frazione e Muriel nel finale per proteste.

Il colombiano si è visto sventolare il rosso dal direttore di gara Matteo Marcenaro in seguito ad un discussione. Dal labiale televisivo mostrato da DAZN e Sky si evice come Muriel abbia dato dello "scarso" all'arbitro subito dopo l'espulsione.

Una discussione che potebbe portare a più giornate di squalifica per l'ex Lecce, che sarà sicuramente costretto a saltare il big match contro la Lazio del prossimo 11 febbraio, essenziale per il cammino Champions di entrambe le formazioni.

"Sei scarso. Non si può dire? Ti devo fare i complimenti dopo questa partita?" il labiale di Muriel in seguito all'espulsione che porterà l'Atalanta ad avere fuori due giocatori per la trasferta di Roma.

Per Marcenaro la sfida tra Sassuolo ed Atalanta è stata la sesta arbitrata nella Serie A 2022/2023: la più famosa è senza dubbio la gara d'andata tra Salernitana e Juventus, con il famoso goal annullato a Milik dopo la rimonta bianconera con Bremer e Bonucci.