Marcelo torna al Maracanã dopo 16 anni: goal e trofeo con il Fluminense

Il suo mancino ha permesso al Flu di far partire la rimonta contro il Flamengo: dopo il 2-0 dell'andata, 4-1 al ritorno e Campionato Carioca vinto.

Marcelo sa ancora come si fa. L'ex Real Madrid, tornato in Brasile per vestire la maglia del Fluminense, è stato infatti tra i migliori in campo nella sfida del Maracanã contro il Flamengo, che ha regalato al Flu il Campionato Carioca. Un secco 4-1 che riporta il trofeo in bacheca dopo tre anni.

Ribaltato il 2-0 della gara d'andata in maniera roboante, per un Fluminense andato sul 4-0 già al minuto 65 (Alexsander, doppietta di Cano), trovando però proprio con Marcelo la rete del vantaggio. Riscatto per il brasiliano dopo i pochi mesi, deludenti all'Olympiakos e il ritorno in patria.

Un gran goal col mancino da fuori area per Marcelo, rimasto in panchina nella partita d'andata contro il Flamengo, in cui Pedro e Ayrton Lucas sembravano aver direzionato il trofeo verso i colori rossoneri. Al ritorno però tutto ribaltato, con gli 'ospiti' in rete solamente al minuto 98.

Per Marcelo, in campo contro lo Sporting Cristal in occasione della Libertadores, la gara di ritorno contro il Flamengo è stata la prima al Maracanã dopo oltre 16 anni dalla sua partenza per l'Europa. In cui ha vinto tutto con il Real Madrid, risultando ora tra i giocatori con più trofei nella storia del calcio.

Un ritorno nel leggendario stadio di Rio de Janeiro altrettanto leggendario: goal che ha aperto quelle danze capaci di riconsegnare al Fluminense il trofeo Carioca che i suoi tifosi non vedevano l'ora di poter festeggiare.

Lo scorso marzo Marcelo aveva annunciato il suo ritorno in Brasile, venendo accolto da oltre 30.000 tifosi al Maracanã. Accoglienza che dopo un mese di attesa è riuscito a ripagare: rete, trofeo, voglia di allargare la propria sconfinata bacheca di trofei e medaglie d'oro.