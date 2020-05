Marcelo e le voci sulla Juventus: "Bello sapere di piacere ai tifosi"

Il nome di Marcelo è stato spesso accostato a quello della : soprattutto nell'estate del 2018, quando l'addio di Cristiano Ronaldo sembrava poter dare una forte scossa all'ambiente del .

Oggi il terzino brasiliano ha fatto chiarezza sulle voci circolate nel corso di questi mesi nel corso di una diretta su 'Instagram' con Fabio Cannavaro, suo ex compagno ai tempi Blancos.

Marcelo ribadisce comunque la volontà di non cambiare maglia nel breve periodo, ponendo qualche dubbio anche sul reale interesse di Madama nei suoi confronti:

"Non voglio andare via dal Real e penso che neanche me lo permetterebbero. Qui sto molto bene e non so se la Juve mi cerchi veramente".