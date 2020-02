Marca: Willian al Barcellona a parametro zero, accordo vicino

Willian rifiuta il rinnovo con il Chelsea e si prepara a cambiare squadra a partire da luglio: il Barcellona preme per bruciare la concorrenza.

Concluso il mercato invernale, non è ancora tempo di pensare a quello estivo. Ma quasi. Perché a giugno mancano ancora pochi mesi, e perché qualche giocatore praticamente già certo di cambiare squadra c'è. Come Willian, sempre più diretto verso il .

Secondo 'Marca', la dirigenza dei catalani è vicina a chiudere un accordo con l'esterno brasiliano del . Il quale, peraltro, oggi è entrato solo nella parte finale della gara pareggiata dalla formazione di Lampard in casa del .

Per quanto riguarda un possibile rinnovo di Willian con il Chelsea, invece, non sembrano ormai essersi più margini. L'ex vuole cambiare squadra ed è destinato a lasciare i Blues al termine della stagione a parametro zero, senza dunque che il club incassi una sola sterlina dalla sua partenza.

Il Barcellona non è l'unica formazione avvicinata a Willian per la prossima estate, quando il brasiliano sarà prevedibilmente uno degli uomini copertina del mercato. Anche la è stata accostata al giocatore. Il cui futuro, però, dovrebbe essere in Catalogna.