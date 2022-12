Marca - Cristiano Ronaldo è dell'Al-Nassr: guadagnerà 200 milioni di euro all'anno

Secondo il quotidiano spagnolo, è chiusa l'operazione che porterà Ronaldo all'Al-Nassr: il portoghese giocherà in Arabia Saudita dal 1° gennaio.

Le indiscrezioni, ormai, stanno diventando molto di più. Tanto che 'Marca', dopo quella degli scorsi giorni, ha lanciato un'altra bomba: dal 1° gennaio Cristiano Ronaldo volerà in Arabia Saudita, diventando a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Al-Nassr.

Secondo il quotidiano spagnolo, l'operazione è stata chiusa e l'accordo tra Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr è totale. Lo stipendio dell'ex attaccante di Juventus e Manchester United girerà attorno ai 200 milioni a stagione per due anni e mezzo.

Dopo i Mondiali in corso di svolgimento, a meno di clamorosi ribaltoni, Cristiano Ronaldo inizierà dunque una nuova avventura. La prima fuori dall'Europa, dopo aver indossato le maglie dello Sporting, del Manchester United, del Real Madrid, della Juventus e ancora dello United.

Nuovi orizzonti calcistici, una nuova sfida e, naturalmente, un clamoroso incentivo economico: se tutto verrà ufficialmente confermato, l'Al-Nassr farà di Cristiano Ronaldo lo sportivo più pagato al mondo, con cifre monstre che nessun club europeo - a parte forse un paio, tra cui il PSG - avrebbe né la possibilità, né la voglia di garantirgli.

CR7, intanto, sta pensando ad altro. Al Portogallo, per la precisione. E all'ottavo di finale dei Mondiali contro la Svizzera, in programma nella serata di martedì. Guidati dal proprio leader, reduce in realtà da una prestazione negativa contro la Corea del Sud, i lusitani cercheranno la qualificazione ai quarti di finale del torneo.

A Mondiale finito, appunto, arriverà il momento per Cristiano Ronaldo di mettere nero su bianco sul proprio futuro. Lo attende l'Arabia Saudita, lo attende un contratto dorato. Probabilmente l'ultimo di una carriera condotta costantemente ai massimi livelli.