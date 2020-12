Marca - L'Atletico Madrid piomba su Milik: può essere l'erede di Diego Costa

L'Atletico Madrid pensa a Milik, in scadenza di contratto col Napoli: il polacco può sostituire Diego Costa, reduce dalla richiesta di rescissione.

Tre mesi vissuti da separato in casa, senza la minima possibilità di poter scendere in campo per dare il proprio contributo: Arkadiusz Milik è da tempo un corpo estraneo al progetto del , dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto che terminerà il prossimo 30 giugno.

Sedotto e abbandonato dalla , vicinissimo alla a fine mercato, il polacco è rimasto all'ombra del Vesuvio in maniera del tutto forzata e la sessione invernale appare come l'ultima possibilità per il club azzurro di piazzarlo altrove, monetizzando dalla sua cessione.

Secondo quanto riferito da 'Marca', nelle ultime ore sembra aver guadagnato posizioni l' , alle prese a sua volta con il caso Diego Costa che ha chiesto la rescissione unilaterale del contratto per motivi personali.

Una bella gatta da pelare per Simeone che, in caso di separazione con lo spagnolo, rimarrebbe con il solo Suarez nel ruolo di punta centrale. Milik, dunque, casca a pennello: il problema maggiore, più che altro, sarà trovare la quadra col Napoli che chiede non meno di 15-18 milioni.

Cifra che i 'Colchoneros' preferirebbero non spendere per un giocatore che in estate sarà tesserabile a costo zero per quanto concerne il cartellino: il rischio di rimanere corti in attacco però esiste, da qui la necessità impellente di trovare un degno sostituto di Diego Costa in tempi relativamente brevi.

A fare il gioco dell'Atletico Madrid, inoltre, potrebbe essere la volontà del Napoli di lasciar partire Milik verso un'altra squadra europea e non italiana: vederlo indossare la maglia della Juventus, ad esempio, sarebbe un colpo duro da digerire per i tifosi e la dirigenza.

Milik non gioca una gara col Napoli dall'8 agosto, giorno del ritorno degli ottavi di al 'Camp Nou' di ; i pochi minuti stagionali li ha accumulati con la maglia della , con cui spera di prendere parte agli Europei: tornare a giocare con regolarità farebbe la differenza in positivo agli occhi del ct Brzęczek.