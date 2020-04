Maradona e il passato da ct: "Una volta piansi per Lavezzi"

Diego Maradona ripercorre il momento delle convocazioni per i Mondiali del 2010: "Dovevo scegliere tra Lavezzi e Palermo, piansi per il 'Pocho'".

L' ha sempre potuto contare su un parco attaccanti da urlo: in occasione delle convocazioni per i Mondiali 2010, l'allora ct Diego Maradona si trovò di fronte ad un dilemma risolto non senza pochi patemi.

'El Pibe de Oro' dovette prendere una decisione importante che fu l'esclusione dai magnifici 23 di Ezequiel Lavezzi, all'epoca punto di forza del che non partecipò alla rassegna sudafricana nonostante le prestazioni più che positive offerte in maglia azzurra.

Intervenuto ai microfoni di 'AFA Play', Maradona ha ricordato quel momento in cui fu costretto a fare una scelta, una delle più dolorose della carriera da commissario tecnico dell'Albiceleste.

"Il 'Pocho' fu l'unico a rimanere fuori, piansi per lui. La scelta era tra lui e , a 'El Titan' dovevo molto. Dovevo molto anche a Lavezzi, ma ho dovuto prendere una decisione".

L'Argentina concluse quei Mondiali con la debacle ai quarti di finale contro la e Palermo segnò una sola rete, alla Grecia durante la fase a gironi.