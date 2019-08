Manolas non dimentica: ricorda a Suarez il 3-0 di Roma-Barcellona

Durante il match tra Napoli e Barcellona, un battibecco ha portato Manolas a ricordare a Suarez la rimonta subita dai blaugrana due anni fa.

Una rimonta storica, che ha spinto la in e di fatto ad inseguire il sogno di una finale a inizio anno impensabile. Alla fine 'solo' semifinali per i giallorossi nella primavera del 2018, ma l'impresa contro il leggendaria ed indimenticabile.

Sono passati due anni, ma il ricordo di quel Roma-Barcellona 3-0 in quel dell'Olimpico è ancora vivo. Chiedere a Kostas Manolas, autore del goal qualificazione ed ora in maglia , grande rinforzo degli azzurri per migliorare la retroguardia di Ancelotti.

Durante l'amichevole contro il Barcellona, infatti, durante un battibecco Manolas ha ricordato all'avversario Luis Suarez quella gara e quella rimonta facendo il gesto del tre con le dita. Proprio l'uruguagio era avversario in quella notte romana, in cui nè lui ne Messi riuscirono ad essere protagonisti.

Insomma, è passato diverso tempo, ma nella mente di chi era in campo all'Olimpico, nei pensieri dei tifosi della Roma e di tutti i fans che si sono esaltati nel vedere Golia cadere a sorpresa, il ricordo del 3-0 è ancora decisamente vivo e lucido.