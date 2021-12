Manolas dice addio al Napoli: è ufficiale il passaggio all'Olympiacos

Una notizia nell'aria già da diversi giorni, diventata cosa fatta nelle ultime ore: Kostas Manolas non è più un giocatore del Napoli.



Il centrale difensivo greco ha infatti raggiunto un accordo con l'Olympiacos, club in cui ha già giocato tra il 2012 e il 2014 collezionando 49 presenze e 4 goal.



Una notizia comunicata dal club partenopeo attraverso i propri canali social.

📌 La SSC Napoli comunica di aver

raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022. pic.twitter.com/fi2M6QD90N — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 16, 2021

Ai nastri di partenza del mercato di gennaio, dunque, il Napoli può già ufficializzare un'operazione in uscita. Termina così l'avventura in azzurro per Manolas, dopo due stagioni e mezzo in cui ha messo insieme 74 presenze e 4 goal.