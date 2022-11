Sadio Mané salta i Mondiali 2022: niente da fare, non ha recuperato dall'infortunio

Inizialmente convocato, Manè non potrà giocare in Qatar dopo l'infortunio nel match di Bundesliga tra il suo Bayern e il Werder Brema.

Niente da fare. Sadio Mané non giocherà i Mondiali 2022. Dopo essersi infortunato con la maglia del Bayern Monaco ed essere stato comunque inserito nella lista dei convocati del Senegal da parte del commissario tecnico Aliou Cissè, l'ex Liverpool deve dare forfait.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Infortunio al perone nel match contro il Werder Brema per la stella del Senegal e grossi dubbi iniziali che si erano trasformati in cauto ottimismo per la terza sfida del girone A. Invece, niente da fare, visto che Manè non potrà scendere in campo eventualmente nemmeno a fine novembre.

La seconda risonanza magnetica eseguita nella giornata di giovedì ha dato a Mané, al Senegal e ai suoi tifosi una triste verità: l'attaccante del Bayern non potrà scendere in campo nelle prossime settimane, ma solamente nel 2023.

Trascinatore del Senegal Campione d'Africa in carica, Mané lascia un posto che appare incolmabile nello scacchiere della Nazionale guidata da Cissè. Intoccabile come ala sinistra nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3, potrebbe essere sostituito da Diatta o da Bamba Dieng sulla sua corsia di competenza durante il torneo imminente.

Il Senegal gioceherà nel gruppo A insieme ai padroni di casa del Qatar, all'Olanda e all'Ecuador. Senza di lui gli Orange di Van Gaal appaiono ulteriormente come i favoriti per la vittoria del raggruppamento, con grande equilibrio per il secondo posto.

La Nazionale non ha specificato chi prenderà il posto di Manè come numero 10, nè se verrà sostituito da un altro convocato, così da riportare la Nazionale al numero iniziale di 26 giocatori con cui provare a farsi strada nonostante la sua assenza.