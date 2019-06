Mané poteva finire al Borussia Dortmund: "Il mio desiderio era giocare lì"

Vi immaginate Sadio Mané in ? Solo al , ovviamente, l'unica a potersi (forse) permettere l'attaccante campione d'Europa col . Eppure, qualche anno fa, la prospettiva era diventata più reale che mai.

A raccontarlo al 'Mirror' è lo stesso senegalese, che ricorda come il avesse trattato il suo acquisto nel 2014, salvo scontrarsi con le richieste troppo alte del e desistere all'ultimo momento dall'operazione. Di 12 milioni era l'offerta dei gialloneri; in seguito, gli austriaci ne avrebbero incassati 23 dal .

Non solo il Borussia: Mané e il Salisburgo erano stati tentati anche dal ricco calcio russo. Un affare abortito quasi immediatamente, questa volta per la volontà del giocatore.

"Gli austriaci volevano vendermi in per ottenere più denaro possibile, ma io ho detto no: il mio sogno era giocare in uno dei campionati più importanti".