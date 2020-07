Mandzukic alla Fiorentina? Indizio social di Ribery: "Frero"

La Fiorentina potrebbe puntare sullo svincolato Mandzukic per l'attacco: intanto Ribery lo 'coccola' sui social.

Il pareggio strappato all'ultimo secondo ha quantomeno consegnato maggiore fiducia alla , ora a +7 sulla zona retrocessione: margine non ancora rassicurante con sei partite da giocare, ma utile per pensare con più positività ai prossimi impegni.

La salvezza non era di certo l'obiettivo principale dell'ambizioso Commisso, che forse sperava in un piazzamento migliore a ridosso della zona europea: per riuscire a lottare per quelle posizioni serviranno nuovi innesti, a partire dal reparto avanzato.

Un profilo che potrebbe fare al caso della Fiorentina è quello di Mario Mandzukic, reduce dalla breve esperienza in all'Al-Duhail da cui si è svincolato recentemente. Un'occasione a costo zero che non può non ingolosire, in rapporto ad una carriera ad alti livelli vissuta in club del calibro di , e .

Proprio in Mandzukic ebbe modo di condividere lo spogliatoio con Franck Ribery, punto di riferimento dei viola: il francese ha fatto sognare i suoi tifosi con un commento lasciato sotto ad un post Instagram del croato.

"Frero".

Termine che sta per indicare una relazione di fratellanza, conseguenza della forte amicizia che tutt'ora esiste tra i due. Chissà che Ribery non possa avere un ruolo primario nell'opera di convincimento di Mandzukic, per tornare a duettare come ai bei vecchi tempi e trascinare la Fiorentina verso nuovi traguardi.