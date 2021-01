Milan, Mandzukic ad un passo: visite mediche e firma vicini

Il Milan ha accelerato per riportare in Serie A il croato, che già lunedì potrebbe sbarcare in Serie A: accordo fino a giugno.

Il ha ormai deciso: sarà Mario Mandzukic il nuovo attaccante a disposizione di Stefano Pioli. La società rossonera ha definito l'accordo con la punta croata, mancano solo gli ultimi dettagli per poter riportare in l'ex punta della .

Una volta che il Milan avrà dato l'ok definitivo all'arrivo in di Mandzukic, quello che il suo entourage sta aspettando nelle ultime ore, verrà firmato dal 34enne un contratto di sei mesi, con ulteriore opzione di rinnovo a seconda delle presenze conquistate da qui a giugno.

Già nella giornata di lunedì Mandzukic dovrebbe sbarcare a Milano per firmare il contratto con la sua seconda squadra italiana, dopo aver vinto tutto con la Juventus in Italia e aver giocato una finale di. persa contro il nonostante il suo goal in girata per il momentaneo pareggio.

Dop che Calhanoglu è risultato positivo al covid, portando Pioli ad un nuovo, l'ennesimo, problema in attacco, il Milan ha rotto gli indugi accelerando per avere in squadra in classe 1986, nel 2020 all'Al-Duhail insieme a Benatia e Han prima dell'addio.

Mentre viene chiuso il discorso Milan, il team rossonero punta ad ottenere il prima possibile anche un rinforzo in difesa, con Tomori sempre in pole dopo l'infortunio capitato a Simakan, che dovrà rimanere fermo per due mesi dopo l'infortunio patito con lo .

In lotta su ogni fronte, dalla Serie A alla Champions League, il Milan ha però dovuto fare i conti con diversi problemi di organico. In aiuto a Pioli il calciomercato, con l'acquisto di Meite a centrocampo prima e quelli di Mandzukic e Tomori possibili nelle prossime ore.