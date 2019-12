Calciomercato Juventus, Mandzukic saluta: ufficiale l’approdo all’Al Duhail a titolo gratuito

Mandzukic lascia ufficialmente la Juventus: il croato si trasferisce all’Al Duhail a titolo gratuito, dopo aver risolto il contratto coi bianconeri.

Mario Mandzukic lascia la e si trasferisce all’Al Duhail: a confermarlo è stato il club del con un tweet. Un'operazione a titolo gratuito, come ha sottolineato il club di Doha nel proprio comunicato, contrariamente a quanto si era vociferato nei giorni scorsi (si parlava di un incasso per i bianconeri tra i 5 e i 7 milioni).

The Croatian Mandzukic Professional In AlDuhail Ranks https://t.co/Vs5IyiRhGK pic.twitter.com/3zglsOzZ3g — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) December 24, 2019

Nessuna sorpresa, il centravanti croato saluta la Signora dopo 162 partite e 44 goal. A comporre il matrimonio, durato quattro anni e mezzo, un amore profondo. Giunto al capolinea, però, con l'addio di Max Allegri, da sempre grande estimatore del 33enne di Slavonski Brod.

Dopo una serie di no rifilati in estate, tra cui quelli a e , Mandzukic riparte da una nuova avventura professionale. Raggiungendo un ex juventino, Medhi Benatia.

La Signora da quest'operazione non riceverà indennizzi, in quanto il giocatore ha sottoscritto il nuovo contratto dopo aver risolto consensualmente quello con Madama. Ben altro discorso sul fronte degli emolumenti del croato, che andrà a guadagnare circa 8 milioni netti a stagione.