Mandzukic, debutto con l'Al Duhail con beffa: goal annullato dal Var

Mario Mandzukic è partito titolare nel suo primo match con l'Al Duhail, andando anche in goal. Il Var ha però annullato e la partita è finita 0-0.

A pochi giorni dal suo arrivo in , Mario Mandzukic ha esordito immediatamente, tornando a giocare una partita ufficiale dopo quasi 8 mesi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'esordio con l'Al Duhail è stato agrodolce per il croato, partito subito titolare nella sfida contro il Qatar SC, ma senza trovare il goal. O meglio, trovandolo, ma annullato dal Var dopo una review.

Mandzukic che beffa all'esordio! Segna ma il VAR annulla tutto per fuorigioco...di un compagno 🚩🤦‍♂️#Mandzukic pic.twitter.com/IUUcH6azfP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 5, 2020

Il pareggio non ha comunque condizionato la classifica della nuova squadra di Mandzukic (e Benatia, in rosa da un anno), che rimane sempre in vetta alla Stars League.

Il prossimo impegno sarà tra 20 giorni contro l'Al Arabi di un altro ex come Birkir Bjarnason.