Mancini non si presenta, decade la trattativa: il Tribunale di Catania chiede un contributo a Lega e FIGC

Non arrivano buone notizie sul fronte societario in casa Catania. Nella giornata di oggi il Tribunale ha dichiarato decaduta la trattativa con l'imprenditore Benedetto Mancini per la cessione del ramo d'azienda del Calcio Catania, dichiarato fallito il 22 dicembre corso.

Lunedì 1 aprile, il manager romano - che nei giorni scorsi si è aggiudicato all'asta il club e ha versato i 175 mila euro previsti dal deposito cauzionale - era atteso in città per le ore 20 presso lo studio del notaio Andrea Grasso in via Milano, a Catania, per la stipula dell’atto di cessione del ramo d’azienda calcistico, con tanto di versamento del saldo del prezzo (euro 375.000), ma non si è mai presentato.

Da qui la decisione del Tribunale, dove negli ultimi giorni si sono tenuti incontri tra i curatori che hanno in carico l'esercizio provvisorio del Catania e il Giudice delegato, con l'obiettivo di provare a capire in che modo agire nei confronti dei dirigenti e dei calciatori rossazzurri.

Saltata ufficialmente la cessione del club, questa mattina il Tribunale di Catania ha pubblicato un comunicato stampa - firmato dal Presidente Mannino - in cui si annuncia la decadenza del trattativa e si chiede a FIGC e Lega Pro di intervenire attraverso un contribuito di tipo economico al fine di salvaguardare il campionato e permettere alla squadra di concludere la stagione.

"Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che:

- in data odierna i curatori fallimentari hanno comunicato ad FC Catania 1946 s.r.l. la decadenza per inadempimento all’obbligo di pagamento integrale del corrispettivo;

- con distinta pec i curatori fallimentari hanno provveduto a dame comunicazione alla FIGC e alla Lega Pro, richiedendo, ove possibile, un intervento o contributo di carattere economico finanziario straordinario da parte della LegaPro, in misura tale da consentire di coniugare l’interesse alla regolare prosecuzione del campionato in corso con gli interessi della procedura fallimentare;

- in esito alle su indicate determinazioni, i curatori fallimentari relazioneranno al Tribunale di Catania in ordine alla permanenza delle condizioni economico-finanziarie per il mantenimento dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda".