Mancini non si accontenta: "Essere arrivati in finale non basta"

Esserci arrivati è una grossa soddisfazione: vincerla, però, lo è di più. Roberto Mancini lo sa: sa bene che la sua Italia non deve accontentarsi del semplice raggiungimento dell'epilogo di Euro 2020 e ai microfoni della UEFA presenta così la gara di domenica contro l'Inghilterra.

Un pecorso lungo, fatto di soddisfazioni, chiaramente, ma di qualche ostacolo: soprattutto di tanto lavoro:

"Contro l'Austria era una partita difficilissima, sofferta. Quello con Vialli è stato un abbraccio liberatorio, un po’ come essere tornati indietro 30 anni. Le ultime due non sono state semplici, ma quella era la prima a eliminazione diretta e per come si era messa è stata una partita davvero dura. Se vuoi arrivare in fondo a un torneo così, un Europeo o un Mondiale, in cui gli avversari sono tutti difficili da battere, devi adattarti a diverse situazioni. Non puoi pensare di vincere un mondiale o un europeo dominando".