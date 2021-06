Mancini è fiducioso: "Giocare un'amichevole così è buon segno"

Prosegue nel migliore dei modi la marcia d'avvicinamento dell'Italia agli Europei: a sette giorni dall'impegno con la Turchia che inaugurerà la rassegna, gli azzurri dominano la Repubblica Ceca sotto ogni aspetto e regalano una bella serata ai tifosi incollati davanti alle tv.

Un 4-0 commentato con estrema soddisfazione ai microfoni di 'Rai Sport' da Roberto Mancini, visibilmente contento per una prova di forza dal valore specifico importante contro una squadra che può recitare il ruolo di 'mina vagante'.

"Abbiamo giocato bene contro un'ottima squadra, prendendo la gara nel modo giusto. In vista degli Europei è un buon auspicio. Abbiamo impiegato dieci minuti per carburare ma devo dire che mi aspettavo di vedere una Nazionale così in palla. Ovviamente c'è sempre qualcosa in cui migliorare, abbiamo tanti giovani in squadra. Giocare così, però, è indubbiamente un buon segno".