Mancini non chiude a Balotelli: "Porte aperte per tutti, dipende da lui"

Il commissario tecnico, Roberto Mancini, spiega: “Il fatto che Euro 2020 sia slittato di un anno ci ha permesso di convocare alcuni giocatori”.

Il trionfo della Nazionale Azzurra a Euro 2020 ha rappresentato uno dei momenti più esaltanti per quello che per lo sport italiano è stato un 2021 sensazionale. In un colpo solo, l’Italia calcistica si è riscoperta sul tetto del mondo ed ha dimenticato l’amarezza per la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018.

Roberto Mancini, in occasione del Festival dello Sport, ha ricordato i momenti più importanti della cavalcata della Nazionale nel corso dei Campionati Europei.

“Il fatto che il torneo sia slittato di un anno, ha permesso ad alcuni dei nostri giovani di giocare di più a livello di club e a noi di convocarli. Pensavo ad esempio di portare Locatelli ai Mondiali, ma così si sono accorciati i tempi. Anche per Berardi il discorso è stato simile. Ricordo che fin dalla partita con la Turchia eravamo convinti di poter fare qualcosa di speciale, sapevamo di avere un grande gruppo e che, nonostante ad attenderci c’era un mese molto lungo e con tanti problemi da affrontare, potevamo farcela”.

Solo Meret, nel corso degli Europei, non è sceso in campo tra gli Azzurri.

“Mi è dispiaciuto. Ho fatto delle rotazioni con il Galles, ma avevo finito i cambi e non c’era più spazio. Vedremo di ripagare in un’altra situazione”.

Tra i giocatori che hanno raggiunto la consacrazione a Euro 2020 anche Federico Chiesa.

“All’inizio aveva un problema di condizione, infatti siamo partiti con Berardi che stava meglio. Sapevamo che sarebbe stato decisivo”.

La vittoria in finale contro l’Inghilterra resterà per sempre un qualcosa di indelebile.

“L’abbraccio con Vialli? Lì c’era tutto, ci conosciamo da quando eravamo ragazzi. Vincere l’Europeo è stato un qualcosa di emozionante, rappresentavamo tutto il Paese, non un solo club. Abbiamo vissuto momenti unici e ancora oggi, quando vedo le immagini in tv, mi vengono le lacrime agli occhi”.

Mario Balotelli si sta ritrovando in Turchia e Mancini non ha escluso un suo possibile ritorno in Azzurro.