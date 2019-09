Il Manchester United ci prova: vuole strappare Van der Sar all'Ajax

Dopo il gran lavoro fatto con l'Ajax, Van der Sar è finito nel mirino del Manchester United per aiutare Solskjaer nel suo lavoro.

Un ritorno inaspettato, ma che potrebbe concretizzarsi in futuro. Il, infatti, sta pensando di riportare in città, attualmente dirigente dell' ed ex giocatore dei Red Devils, club con il quale l'olandese è riuscito a vincere tutto.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Il lavoro compiuto all'Ajax nell'ultimo biennio, sopratutto con un 2019 esaltante che ha visto i Lancieri sfiorare la finale di e mettere in bacheca campionato e coppa d'olanda, non ha lasciato indifferenti i vertici del Manchester United, desiderosi di riaccogliere Van der Sar a braccia aperte.

Van der Sar ha inoltre parte del consiglio dell'ECA, ovvero il European Club Association: il Manchester United punterebbe su di lui anche per questo motivo, così da avere un proprio rappresentanti nelle importanti stanza del calcio continentale.

Per il Manchester United sarebbe lui l'ideale elemento per aiutare Solskjaer nella rinascita del Manchester United, anche in questa stagione partito malissimo in campionato: Pogba e compagni, dopo quattro turni, si trovano già a sette lunghezze dall'implacabile capolista.

Fletcher e Rio Ferdinand, altri ex United, sono gli ulteriori candidati per il ruolo al Manchester United, ma l'esperienza maturata da Van der Sar fa sì che sia la primissima scelta. L'olandese ex è al bivio: nelle prossime settimane la decisione.