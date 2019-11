Manchester United, obiettivo Sancho per gennaio: il Dortmund vuole 140 milioni

Il Manchester United punta a un colpo a cinque stelle già in inverno: Jadon Sancho. Per il classe 2000 il Dortmund chiede 140 milioni di euro.

16 punti in 12 partite di campionato, più una sensazione di incompletezza costante. Il Manchester United ha fatto fatica a brillare nei primi tre mesi stagionali in attacco. Per questo, secondo 'The Guardian', i 'Red Devils' hanno già intenzione di mettere a segno il colpo grosso a gennaio.

L'obiettivo del sarebbe Jadon Sancho, talento inglese classe 2000 che nel 2017 si è trasferito in per cercare spazio e successo. Trovandone: ora è uno dei cardini del , che l'anno scorso ha trascinato a suon di giocate insieme a Marco Reus e Paco Alcácer fino a un passo dal vincere Meisterschale.

Quest'anno le cose per Sancho non stanno andando altrettanto bene. La stagione è iniziata con una super prestazione in Supercoppa di Germania, salvo poi calare nel corso delle giornate, salvo alcuni acuti come ad esempio contro l' . Nello scorso weekend Sancho è stato sostituito al 35' contro il per la sua prestazione sotto tono, condizionata anche da qualche acciacco avuto in settimana, rendendo la situazione piuttosto tesa.

Di questo malessere sarebbe al corrente anche il Manchester United, il quale starebbe pensando di affondare già a gennaio. Il giocatore piace anche al . Secondo 'Sport Bild' il Dortmund ha già fissato il prezzo: per portare via dal Borussia il talento 19enne serviranno almeno 140 milioni di euro.