Manchester United, Matic vuole un confronto con Solskjaer: 0 minuti in Premier

Nemanja Matic non ha giocato fino a qui un solo minuto di Premier League. Il centrocampista ha chiesto a Solskjaer un confronto.

Nemanja Matic non è certo un giocatore abituato a fare la figura della comparsa in una squadra di calcio. Eppure, al classe 1988 sta succedendo proprio questo al . Il serbo non ha giocato nemmeno un minuto nelle prime tre giornate di Premier League.

Secondo quanto riportato dal 'Mirror', quindi, il giocatore ha richiesto un confronto diretto con il tecnico Solskjaer. Matic vuole avere chiarezza sul suo ruolo all'interno del club, visto che manca ancora una settimana alla chiusura di quasi tutte le finestre di calciomercato in giro per l'Europa.

Nemanja Matic è stato acquistato due anni fa dal Manchester United per circa 44 milioni di euro, sotto esplicita richiesta di José Mourinho, che non lui aveva vinto la Premier League al .

In questo modo il Manchester United sta rinunciando anche ad un 'capitale', fermo lì in panchina. Lo stesso giocatore vuole avere chiarezza per capire come comportarsi. Al momento il suo ruolo in campo è occupato dal giovane McTominay.