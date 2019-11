Il Manchester United scarica Mandzukic: la Juve attende il Dortmund

Il futuro di Mario Mandzukic può cambiare: non è più un obiettivo del Manchester United. Ci pensa il Dortmund, che prepara 30 milioni per lui e Can.

Un presente da separato in casa (consensualmente) e un futuro lontano dalla . La prossima meta di Mario Mandzukic, però, è ancora da scoprire, nonostante l'interesse nei confronti del croato non manca. Se però il passaggio al Manchester United prima sembrava sicuro, ora non lo è più. E cresce invece il .

Secondo 'The ' infatti il club inglese sarebbe preoccupato dello stato fisico del giocatore, così si starebbe guardando in giro. L'obiettivo sembra essere Haaland, per cui il club sta preparando un'offerta già per gennaio. Il fattore Solskjaer, ex tecnico di Haaland al Molde, può giocare un ruolo decisivo.

Mandzukic, invece, potrebbe finire di nuovo in . Come riporta il 'Corriere ', il Dortmund starebbe preparando un'offerta da 30 milioni complessivi per lui e per Emre Can, un altro scontento nell'ambiente bianconero. Il malcontento del tedesco ex è cosa nota e la possibilità di tornare in potrebbe essere una soluzione.

La Juventus dal canto suo non potrà pretendere i 50 milioni di euro di clausola, che si attiverà soltanto dalla prossima estate, anche se per fare plusvalenza su Can le basteranno più di 12 milioni di euro. Mandzukic, invece, dovrà essere ceduto almeno a 5 milioni di euro.

Il Dortmund pensa al pacchetto completo: l'amministratore delegato Watzke ha rimpianto la scelta di non aver preso un altro attaccante in estate. Può porci rimedio a gennaio, aggiungendo anche un rinforzo a centrocampo che sembra necessario dopo il calo di Weigl e le condizioni precarie di Delaney.