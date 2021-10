Atalanta in casa del Manchester United per il 3° turno dei gironi di Champions. Tutto sul match: dalle formazioni, a dove vederla in tv e streaming.

MANCHESTER UNITED-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Atalanta

Data: 20-10-2021

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite)

(201 del satellite), (252 del satellite) Streaming: Sky Go , NOW , Mediaset Infinity

L' Atalanta fa visita al Manchester United nel terzo turno della fase a gironi di Champions League.

Quello dell'Old Trafford si può già definire uno scontro diretto che mette in palio il primo posto nel girone: i Red Devils sono reduci dalla vittoria al fotofinish contro il Villarreal griffata da Cristiano Ronaldo al 95'.

Il successo casalingo contro gli spagnoli ha fatto seguito all'inaspettato ko in terra elvetica contro lo Young Boys.

I bergamaschi, invece, sono l'attuale capolista del raggruppamento: dopo il 2-2 in casa del Villarreal è arrivato il successo casalingo per 1-0 contro lo Young Boys grazie a Pessina.

Il primo di due confronti tra le due squadre rappresenta un inedito assoluto in gare ufficiali. I riflettori sono inevitabilmente puntati su CR7 che con la maglia della Juve ha segnato tre goal contro gli orobici.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Manchester United-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO MANCHESTER UNITED-ATALANTA

Manchester United-Atalanta si giocherà mercoledì 20 ottobre all'Old Trafford di Manchester. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21.00.

Manchester United-Atalanta verrà trasmessa in diretta tv su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

Gli abbonati Sky potranno seguire il match dell'Old Trafford anche in diretta streaming grazie al servizio Sky Go. Per accedervi tramite pc o notebook basterà collegarsi al portale, se invece ci si vuole connettere tramite smartphone e tablet sarà necessario scaricare l'app dedicata.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta del match.

La diretta streaming sarà trasmessa anche da Mediaset Infinity : previo abbonamento basterà collegarsi al portale o scaricare la relativa app in base al dispositivo che si utilizzerà per la connessione.

Tutte le emozioni di Manchester United-Atalanta si potranno vivere anche su Goal attraverso la tradizionale diretta testuale. Collegandovi con il portale riceverete aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che accadrà in quel di Manchester: dall'annuncio delle formazioni sino al fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora comunicato i telecronisti scelti per la gara tra Manchester United e Atalanta.

Solskjaer si affida a Cristiano Ronaldo in attacco sorretto dal trio Greenwood, Bruno Fernandes e Sancho. In mediana conferme per Pogba e McTominay. Difesa a quattro a protezione di de Gea: da destra Wan Bissaka (squalifica ridotta, ci sarà), Varane, Lindelof e Alex Telles.

Tante assenze per Gasperini. Ai lungodegenti Hateboer, Gosens, Pessina e Djimsiti si aggiunge il dubbio Toloi, uscito malconcio e anzitempo dalla trasferta di Empoli. In difesa è emergenza totale: insieme a Demiral e Palomino potrebbe essere abbassato de Roon sulla linea dei difensori. Sulle fasce scelte obbligate con Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. A centrocampo Koopmeiners può far coppia con Freuler. In avanti uno tra Zapata e Muriel dal 1', ispirato tra le linee da Malinovskyi e Pasalic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Alex Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.