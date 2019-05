City e Guardiola pigliatutto: 6-0 al Watford in finale di FA Cup, è 'domestic treble'

Il Manchester City di Guardiola fa il 'domestic treble': dopo Premier e League Cup vince anche la FA Cup piegando il Watford. 6-0 il finale a Wembley.

Pep Guardiola porta il Manchester City nella storia del calcio inglese: vince la stendendo il in finale per 5-0 e fa il 'domestic treble' , mai riuscito a nessuno se non all' femminile.

Rivedi Manchester City-Watford ON DEMAND su DAZN

Dopo Premier League e League Cup (a cui andrebbe aggiunto anche il Community Shield di agosto) gli 'Sky Blues' alzano il terzo trofeo domestico del 2019 e chiudono la stagione nel migliore dei modi, scordando tutte le delusioni di .

La partita di Wembley è senza storia, nonostante l'ottimo approccio del Watford che in contropiede prova subito a colpire. Pereyra sullo 0-0 spara su Ederson una grandissima occasione, un errore che costa carissimo. Prima David Silva e Gabriel Jesus trafiggono infatti Gomes e mettono la partita in discesa per il City.

Nella ripresa il copione è identico, con un buon approccio della squadra di Javi Gracia. Al 55' però Guardiola inserisce De Bruyne e lì la partita finisce: il Watford si sbilancia per cercare il pari e lascia praterie che il belga e Gabriel Jesus sfruttano nel migliore dei modi. Goal del primo su assist del secondo e poi viceversa: 4-0 e trofeo più antico d' in cassaforte soltanto a metà ripresa.

Nel finale Sterling mette anche il quinto e il sesto goal da attaccante vero, si concede la doppietta personale e manda i titoli di coda di una finale senza storia.

Il City vincendo conferma il dominio in Inghilterra e soprattutto interrompe un digiuno di 8 anni: l'ultimo successo in FA Cup risaliva al 2011 ed era l'unico trofeo inglese che, fino ad oggi, Guardiola non era ancora riuscito a vincere. Pep è diventato l'ottavo allenatore della storia a vincerli tutti. L'unico a farlo in una stessa, incredibile stagione.