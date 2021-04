Colpo in prospettiva per il Manchester City: è ufficiale, preso Kayky dal Fluminense

Il Manchester City si è ufficialmente aggiudicato quello che da molti è considerato uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi tempo dal calcio brasiliano: Kayky da Silva Chagas .

A comunicare il trovato accordo con il Fluminense è stato lo stesso club inglese attraverso il suo profilo Twitter .

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



