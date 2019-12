Manchester City sul talento De la Vega: pronti 12 milioni di euro

Obiettivo argentino per il Manchester City: Pedro De la Vega, 18 anni. Anche lo Sporting in corsa. In estate ci aveva invece provato il Genoa.

Un occhio al presente, un altro al futuro. Questa è sempre stata la parola d'ordine del , che, più che spendere cifre esorbitanti per giocatori già affermati, preferisce puntare su potenziali campioni. Come Pedro De la Vega.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto appreso da Goal, il City è infatti disposto a spendere fino a 12 milioni di euro per il giovanissimo centrocampista argentino del Lanus, 18 anni. In campo per 12 spezzoni di partita nell'attuale Superliga, De la Vega ha messo a segno due reti.

Numeri che hanno attratto l'interesse del Manchester City, disposto a spendere una cifra non indifferente per un talento appena maggiorenne. I primi contatti con il Lanus sono già andati in scena. Il club inglese, insomma, vuole far davvero sul serio.

De la Vega piace anche ad altre formazioni europee. Tra queste spiccano i portoghesi dello , che vorrebbero anticipare la concorrenza del Manchester City e portarlo a Lisbona la prossima estate.

Qualche mese fa, invece, a provarci era stato il . Il club rossoblù avrebbe voluto mettere le mani su De la Vega, ma l'operazione non è mai decollata. Adesso, a provarci con forza è il Manchester City.