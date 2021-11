All'Etihad vince lo spettacolo: Manchester City-PSG 2-1, inglesi primi aritmeticamente

Alla fine "il derby degli sceicchi" lo vince il Manchester City di Pep Guardiola, che all'Etihad si riprende quel che ha perso all'andata, al Parc des Princes, impartendo una lezione almeno dal punto di vista del gioco.

Il risultato, insomma, mente: perché è vero che chi legge le fredde statistiche può pensare che nel primo tempo non sia accaduto nulla, ma il palo di Ilkay Gundogan e le occasioni capitate sui piedi di Riyad Mahrez non dicono che sì, i Citizens avrebbero potuto chiudere la prima frazione almeno sull'1-0.

C'è un'immagine chiave dei 45' dell'Etihad: un tunnel di Lionel Messi a centrocampo. Piena e fedele riconciliazione col mondo.

Come sempre, nel calcio, però, se non segni subisci: al 50' è Kylian Mbappé a sbloccare il match, raccogliendo un pallone in area e battendo Ederson con un destro velenoso e teso.

La sfida si accende e il City cresce: se c'è un uomo che in queste gare sa far male, quello è Raheem Sterling che sfrutta la sua velocità e, dopo essersi presentato davanti a Keylor Navas (anche oggi preferito a Gianluigi Donnarumma), pareggia i conti. E' 1-1 al 63'.

Passano poco più di 13 minuti e il PSG si sgretola: Bernardo Silva serve Gabriel Jesus che con il destro batte Navas e segna uno di quei goal che ti fa pensare a quanto avrebbe potuto dare a questo sport senza i tanti guai fisici e una buona dose di incoerenza calcistica.

Il finale è di marca Citizen, con i parigini che provano a far male più con azioni personali che altro: alla fine a spuntarla è Pep Guardiola, che batte Mauricio Pochettino e che conquista aritmeticamente la vetta del Gruppo A di Champions League.