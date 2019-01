Manchester City-Liverpool 2-1: Sané riapre la Premier League

Agüero e Sané permettono al Manchester City di battere il Liverpool, a segno con Firmino: primo ko in Premier per i 'Reds', ora a +4 sui rivali.

Prima sconfitta in questa Premier League per il Liverpool: campionato riaperto dal Manchester City che vince 2-1 e torna al secondo posto scavalcando il Tottenham, riducendo lo svantaggio coi 'Reds' da sette a quattro punti. Decisivo il goal di Sané che fa esplodere di gioia l'Etihad Stadium per un successo tanto atteso e inseguito.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Le squadre giocano un calcio bellissimo, a mille all'ora come era facilmente intuibile: la partita cerca di farla il Manchester City con il suo consueto pressing alto, salvo però lasciare spazi in contropiede al Liverpool. Proprio uno di questi, rischia di risultare fatale: Salah imbecca Mané che colpisce il palo con un rasoterra a botta sicura, Stones calcia poi addosso ad Ederson e deve prodursi in un grande intervento sulla linea per evitare l'autogoal, anticipando d'un soffio Salah.

Come spesso accade nel calcio, ad un goal sbagliato ne corrisponde uno subìto: quello di Agüero, autentica bestia nera dei 'Reds', bravo a scaricare di potenza sotto la traversa senza concedere possibilità di replica ad Alisson. Si tratta della settima rete del 'Kun' al club del Merseyside.

I ritmi restano altissimi e lo spettacolo ne guadagna tantissimo: il Liverpool alza il baricentro e trova il goal del pari con Firmino, gioia che però dura appena otto minuti. È un diagonale di Sané a ristabilire il vantaggio dei 'Citizens', pericolosi anche con Agüero: ma Alisson ha ben altre intenzioni.

Dall'altro lato, è Ederson a salvare i suoi con un guizzo su un tentativo di Salah, mentre Stones si ripete con un altro salvataggio miracoloso su Wijnaldum. Il City ha una doppia occasione per chiuderla definitivamente: Alisson dice no a Bernardo Silva, Sterling spara incredibilmente a lato un rigore in movimento. È l'ultima doppia emozione di un incontro vissuto con il cuore in gola, degno della Premier League.

I GOAL

40' AGUERO 1-0 - Il 'Kun' addomestica un pallone di Bernardo Silva in anticipo su Lovren: stoccata potentissima tra primo palo e Alisson, imprendibile per l'estremo difensore brasiliano.

64' FIRMINO 1-1 - Cross di Alexander-Arnold per Robertson, perso da Danilo: passaggio di prima per la testa di Firmino che, liberissimo, appoggia in rete da pochi passi.

72' SANÈ 2-1 - Diagonale sinistro del tedesco sul secondo palo: il pallone colpisce in montante prima di terminare la sua corsa in porta.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 2-1

Marcatori: 40' Agüero (M), 64' Firmino (L), 72' Sané (M)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6,5; Danilo 5, Stones 6,5, Kompany 6 (88' Otamendi sv), Laporte 6 (86' Walker sv); Fernandinho 7, B. Silva 6, D. Silva 5,5 (65' Gündoğan 6,5); Sterling 6,5, Agüero 7, Sané 7. Allenatore: Guardiola.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6,5; Alexander-Arnold 6, Lovren 5,5, Van Dijk 6,5, Robertson 6,5; Wijnaldum 6 (86' Sturridge sv), Henderson 6, Milner 5,5 (57' Fabinho 5,5); Salah 6,5, Mané 6,5 (77' Shaqiri sv), Firmino 6,5. Allenatore: Klopp.

Arbitro: Taylor

Ammoniti: Lovren (L), Kompany (M), Wijnaldum (L), Laporte (M), Bernardo Silva (M), Ederson (M)

Espulsi: nessuno