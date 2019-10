Manchester City, Guardiola: "Non siamo pronti per vincere la Champions"

Il è di diritto una delle squadre che possono ambire alla conquista della : la qualità e profondità di una rosa stellare sono i motivi di una forte candidatura dei 'Citizens' che però, secondo la loro guida Pep Guardiola, non sono ancora pronti per il grande passo.

Il tecnico catalano ha spiegato il perché del suo pessimismo in campo europeo, dove negli ultimi anni sono arrivate cocenti delusioni che hanno ridimensionato in parte le ambizioni di successo finale. Queste le dichiarazioni riportate da 'Sky Sports'.

"Abbiamo perso molte occasioni, dobbiamo essere più cinici. Quando la gente dice che la Champions League è il nostro obiettivo, io rispondo che non siamo ancora pronti per vincerla".

Il Manchester City, strano a dirsi, ha ancora molti margini di miglioramento: Guardiola non si accontenta e chiede di più ai suoi giocatori.

"Creiamo molto e non concediamo, ma possiamo ancora migliorare. Nelle ultime due stagioni abbiamo segnato molte reti. Non ho dubbi sulla nostra forza, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci".