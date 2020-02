Il Manchester City piomba su Fabian Ruiz: servono 80 milioni

Il Manchester City per giugno mette gli occhi su Fabian Ruiz, già nei radar del Real Madrid: il Napoli valuta lo spagnolo 80 milioni di euro.

stregato da Fabian Ruiz . Dopo un periodo d'appannamento, lo spagnolo si è ripreso il trascinandolo con due goal decisivi nelle ultime gare: prima all' poi al , entrambi di pregevole fattura.

Ebbene, il risveglio dell'ex Betis ha risvegliato anche le sirene di mercato: secondo il 'Sunday Express', infatti, il club allenato da Guardiola avrebbe messo gli occhi su Fabian.

L'esclusione dalla Champions per 2 stagioni non spaventa i Citizens, pronti ad investire per rendere ancor più competitiva la rosa a disposizione di Pep: per convincere il Napoli, però, servono almeno 80 milioni di euro .

Altre squadre

E' questa la valutazione che gli azzurri attribuiscono al centrocampista, già nei radar del e mai 'snobbato' dal : in estate, immaginare un'asta non è fantacalcio.