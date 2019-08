Manchester City, arriva Carson dal Derby County: sarà il terzo portiere

Affare last minute a sorpresa per il City, che prende in prestito Scott Carson, ex portiere della nazionale inglese: sarà il terzo di Ederson e Bravo.

Completato quasi in extremis lo scambio Danilo-Cancelo con la , il si muove anche nell'ultimo giorno di calciomercato inglese: dal arriva Scott Carson. Un altro portiere.

Nome non nuovo agli appassionati di calcio inglese: era il portiere della nazionale che, nel 2007, prese tre goal dalla sotto la pioggia di Wembley venendo eliminata dagli Europei dell'anno successivo. La famosa gara che costò il posto al ct con l'ombrello: quello che Steve McClaren portava per ripararsi dal maltempo.

Oggi Carson ha 33 anni e da quattro difendeva la porta del Derby County, con cui nella scorsa stagione è giunto fino alla finale di Championship perdendola contro l' . Anche lui, come il suo ex manager Frank Lampard, si è visto passare per le mani l'occasione della vita e l'ha colta al volo.

Il Manchester City, naturalmente, lo ha preso per ricoprire il ruolo di portiere riserva. Terzo portiere, per la precisione, dietro al titolare Ederson e al dodicesimo Bravo. Un'operazione, chiusa in prestito annuale, buona per evitare qualsivoglia problema con gli inevitabili rischi fisici di una stagione lunghissima.