Manchester City-Burnley dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester City di Guardiola ospita il Burnely nei quarti di finale di FA Cup: le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Saranno Manchester City e Burnley ad aprire il programma dei quarti di finale di FA Cup.

I 'Citizens' accolgono a Etihad la capolista di Championship, allenata da una leggenda del City come Vincent Kompany, difensore e capitano della formazione di Manchester prima del ritiro e dell'inizio del percorso in panchina.

Il Manchester City ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Champions League e continua il testa a testa con l'Arsenal, a cinque punti di vantaggio sui 'Citizens' dopo 27 turni.

Il Burnley, invece, viaggio spedito verso il ritorno in Premier League. La squadra di Kompany guida la classifica di Championship con 83 punti, ben undici in più dell'inseguitrice Sheffield United e 19 sulla terza in classifica, il Middlesbrough.

Sono 21 i precedenti tra Manchester City e Burnley con il bilancio che pende in favore dei 'Citizens': 17 successi a cui si aggiungono i 3 pari e un solo successo degli ospiti, arrivato nel 1973.

ORARIO MANCHESTER CITY-BURNLEY

Partita: Manchester City-Burnley Data: 18 marzo 2023 Calcio d'inizio: Ore 18:45 Stadio: Etihad Stadium

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta televisiva e in esclusiva per l’Italia la sfida che vedrà opposte Manchester City e Burnley.

Per tutti gli abbonati alla piattaforma sarà dunque possibile seguire la sfida dell'Etihad Stadium su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Paese Italia DAZN DAZN

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY

Pep Guardiola conferma il 4-3-3 ma è pronto a concedere un turno di riposo a Erling Haaland, reduce dai 5 goal in Champions League contro il Lipsia. Al suo posto ci sarà Julian Alvarez, fresco di rinnovo di contratto. A centrocampo, invece, tocca a Phillips con Gundogan e De Bruyne.

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Aké; De Bruyne, Philips, Gundogan; Mahrez, Julian Alvarez, Foden.

Convocati Portiere Ederson, Carson, Ortega Difensori Dias, Ake, Akanji, Gomez, Walker, Lewis. Centrocampisti Rodri, Phillips, Perrone, Gundogan, Silva, Palmer. Attaccanti Foden, Grealish, Álvarez, Mahrez, Haaland

PROBABILE FORMAZIONE BURNLEY

4-2-3-1 per Kompany con Barnes riferimento offensivo e Vitinho, Tella e Zaroury sulla trequarti. In mediana Cullen e Cork.

BURNLEY (4-2-3-1): Muric, Roberts, Ekdal, Beyer, Maatsen, Gudmundsson, Cullen, Vitinho, Tella, Zaroury, Barnes.