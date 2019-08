Manchester City, Bravo non rinnoverà: "Andrà via a fine stagione"

Nemmeno il tempo di concludere la finestra di mercato, che in già si pensa all'estate 2020. E a farlo, in particolare, è Claudio Bravo, già certo del proprio futuro: al termine dell'attuale stagione lascerà il .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il portiere cileno va infatti in scadenza con il club campione d'Inghilterra in carica il 30 giugno 2020 e non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto. A confermarlo senza troppi giri di parole al 'Sun' è una fonte legata al Manchester City.

"Claudio lascerà il club. Non c'è nessun piano in cantiere per discutere di un prolungamento. Sa di avere zero possibilità di rubare il posto a Ederson, escluse le coppe inglesi. Pep ha ancora molta fiducia in lui, nonostante abbia perso il posto durante la sua prima stagione, dopo alcuni episodi complicati. In questo momento, entrambe le parti sono a proprio agio con la situazione contrattuale. Tutto si sta svolgendo in modo amichevole".