Premier League contro il Manchester City: avrebbe infranto diverse norme dal 2009

Il City è oggetto di un'inchiesta su presunte irregolarità relative agli scorsi 14 anni: ora potrebbe subire una penalizzazione in campionato.

In Inghilterra si apre il caso Manchester City. La Premier League ha ufficialmente accusato il club dello sceicco Mansour di aver infranto diverse norme finanziarie negli ultimi 14 anni.

L'inchiesta sul City, durata quattro anni, è stata aperta nel 2018 ma è relativa al decennio precedente, a partire dal settembre del 2009. Secondo il 'Times' la formazione di Guardiola, se le accuse verranno confermate, potrebbe anche subire una penalizzazione in campionato.

Le accuse mosse nei confronti del Manchester City, come si apprende dal comunicato, riguardano "la fornitura da parte di un club membro alla Premier League, nella massima buona fede, di accurate informazioni finanziarie che forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club, in particolare per quanto riguarda le sue entrate (comprese le entrate di sponsorizzazione), le sue parti correlate e i suoi costi operativi".

Non solo: sotto accusa, per quanto riguarda il periodo 2009-2018, c'è anche il mancato rispetto delle "regole della Premier League applicabili in quelle stagioni che richiedono a un club membro di includere tutti i dettagli della remunerazione dell'allenatore nei relativi contratti con l'allenatore stesso". Ma anche "le regole della Premier League applicabili in quelle stagioni che richiedono a un club membro di includere tutti i dettagli della remunerazione dei giocatori nei relativi contratti con i giocatori stessi".

In ballo c'è anche il Fair Play Finanziario. Il Manchester City avrebbe infranto, dalla stagione 2013/14 al 2017/18 comprese, "le regole della Premier League applicabili in quelle Stagioni che impongono a un club affiliato di conformarsi ai regolamenti UEFA, inclusi i Regolamenti UEFA per le Licenze per Club e il Fair Play Finanziario". Mentre dal 2015/16 al 2017/18 compreso si parla di irregolarità "sulla redditività e la sostenibilità".

Infine, comunica ancora la Premier, "per quanto riguarda il periodo da dicembre 2018 ad oggi, le regole della Premier League applicabili nelle stagioni pertinenti richiedono a un club membro di cooperare e assistere la Premier League nelle sue indagini, anche fornendo documenti e informazioni alla Premier League nella massima buona fede".

Il prossimo step è la nomina di una commissione indipendente che giudichi il caso del Manchester City e ne decida eventuali sanzioni. Come detto, uno degli scenari riguarda una possibile perdita di punti in campionato.