Manaj lascia il Barcellona e torna in Serie A: ufficiale il prestito allo Spezia

Lo Spezia ha rilevato dal Barcellona Rey Manaj: l'attaccante classe '97 torna in Italia con la formula del prestito.

Rey Manaj torna in Italia. L'attaccante albanese classe 1997 lascia il Barcellona per vestire la maglia dello Spezia.

Il 24enne ritorna in Serie A con la formula del prestito oneroso pari a 500 mila euro con diritto di riscatto a 3,5 milioni. Barcellona e Spezia hanno definito l'accordo e i liguri hanno depositato il contratto della punta.

L'ex calciatore di - tra le altre - Inter e Pescara ha scelto lo Spezia per tre ragioni. La prima è che vuole giocare in uno dei 5 top campionati europei, rifiutando una proposta economica quasi insuperabile dell'Almeria; la seconda è la volontà di stare vicino alla famiglia e la terza riguarda proprio l'aspetto economico. Manaj guadagnerà allo Spezia tra 1,2 e 1,4 milioni di euro lordi, che possono arrivare fino a 1,8 milioni, quasi il doppio rispetto alla cifra percepita in 'blaugrana'.

Cresciuto nel settore giovanile del Piacenza, Manaj ha vestito in carriera le maglie di Cremonese e Sampdoria, prima del grande salto all'Inter. Con i nerazzurri, però, l'attaccante albanese non riesce ad imporsi e viene ceduto in prestito a Pescara, Pisa e Granada. Nella stagione 2017/2018, l'Albacete lo porta in Spagna e lui brilla, attirando l'attenzione del Barcellona: Manaj si trasferisce al Camp Nou nel gennaio 2020, firmando un contratto di tre anni e mezzo con clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Ora l'avventura in blaugrana giunge al termine: c'è ancora l'Italia e la Serie A nel destino di Rey Manaj.