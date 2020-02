Manaj protagonista in negativo: espulso alla seconda con il Barcellona B

L'avventura di Rey Manaj al Barcellona B è iniziata in modo molto movimentato: alla seconda partita ha trovato il goal, ma anche il cartellino rosso.

Tra i tanti trasferimenti che hanno animato il mercato di gennaio, non è passato inosservato quello di Rey Manaj al B. L'ex primavera dell' , passato per , , e Pisa, non ha però iniziato la sua avventura blaugrana nel migliore dei modi.

Nella sfida contro il Prat in Segunda Division B (la terza serie spagnola), l'albanese è partito ancora una volta titolare. E al 30' ha anche trovato il suo primo goal da quando è in Catalogna, segnando un calcio di rigore. Da lì, però, tutto è iniziato ad andare storto.

Due minuti dopo aver segnato, si è preso un cartellino giallo per un gomito troppo largo in un contrasto aereo. Nel terzo minuto di recupero la situazione è ulteriormente peggiorrata: nel tentativo di difendere palla da un avversario ha sbracciato troppo e l'arbitro è stato irremovibile: cartellino rosso.

Nonostante le proteste sia di Manaj che dei compagni, il direttore di gara è stato irremovibile. E l'avventura al Barcellona B per l'ex nerazzurro prende subito una piega complicata.